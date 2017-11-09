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ГКПЭН: На ближайшие месяцы объемы ГСМ в республике достаточны

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ВБ

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР о нынешней ситуации на рынке горюче-смазочных материалов сообщает следующее.

По состоянию на 9 ноября объём ГСМ на объектах компаний (нефтебазы и АЗС) составляет 43 412 т. Из них:

  1. бензина 24 709 т;
  2. дизтоплива 18 703 т.

Кроме этого имеются задекларированные компаниями-поставщиками объёмы ГСМ на ноябрь месяц.

Также, по информации "Кыргыз темир жолу", с 19 октября по 8 ноября 2017 года по железной дороге в Кыргызстан ввезено 55 720 тонн ГСМ, в том числе: бензина – 14 060 т, дизтоплива – 41 432 т.

При этом на нефтеперерабатывающем заводе "Джунда" имеется:

  1. сырья на хранении в объёме 74 тыс.тонн и находятся в пути 35 тыс.тонн;
  2. бензин в объёме 3778 тонн;
  3. дизтопливо в объёме 1861 тонн;
  4. полуфабрикаты готовые к выпуску в объёме 3,5 тыс.тонн бензина и 3,0 тыс. тонн дизтоплива.

В настоящий момент ГКПЭН КР проводит переговоры с министерством энергетики Российской Федерации по бесперебойным поставкам ГСМ на территорию республики.

"Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся объёмы ГСМ достаточны для покрытия потребностей Кыргызстана на ближайшие месяцы", - подчеркнули в ГКПЭН.

URL: http://www.vb.kg/369386
Теги:
ГСМ, Минэнергопром
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Комментарии
bahtybek nur
09.11.2017, 18:20
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Комментариев: 18

бабановские депутаты просто решили взвинтить цены на ГСМ НА СВОИХ ЗАПРАВКАХ.

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