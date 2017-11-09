ГКПЭН: На ближайшие месяцы объемы ГСМ в республике достаточны

бабановские депутаты просто решили взвинтить цены на ГСМ НА СВОИХ ЗАПРАВКАХ.
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР о нынешней ситуации на рынке горюче-смазочных материалов сообщает следующее.
По состоянию на 9 ноября объём ГСМ на объектах компаний (нефтебазы и АЗС) составляет 43 412 т. Из них:
Кроме этого имеются задекларированные компаниями-поставщиками объёмы ГСМ на ноябрь месяц.
Также, по информации "Кыргыз темир жолу", с 19 октября по 8 ноября 2017 года по железной дороге в Кыргызстан ввезено 55 720 тонн ГСМ, в том числе: бензина – 14 060 т, дизтоплива – 41 432 т.
При этом на нефтеперерабатывающем заводе "Джунда" имеется:
В настоящий момент ГКПЭН КР проводит переговоры с министерством энергетики Российской Федерации по бесперебойным поставкам ГСМ на территорию республики.
"Вместе с тем следует отметить, что имеющиеся объёмы ГСМ достаточны для покрытия потребностей Кыргызстана на ближайшие месяцы", - подчеркнули в ГКПЭН.