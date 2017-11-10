Будем греться солнцем. В Бишкеке заработала котельная на солнечных батареях

На территории котельной КП "Бишкектеплоэнерго" в селе Орто-Сай состоялась презентация гелиоколлекторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Это уже второй объект, где от солнечной энергии стали получать тепло. Плоские коллекторы, которые установили на котельных характеризуются максимальной простотой и надежностью конструкции, срок их эксплуатации достигает 50 лет.

На территории котельной "Орто-Сай" размещено 120 панелей мощностью по 1,4 кВт-час, общая же мощность комплекса – 0,168 МВт или 0,144 Гкал/час. Панели закреплены на высоте 8 метров на площади 0,02 га, размеры одной панели 2х1х0,1 м, вес одной панели 32 кг. Поверхность нагрева одной панели – 1,9 м2, материал покрытия - закаленное стекло с низким содержанием железа. Панели покрыты синим титаном, материал соединительных трубок - медь, максимальное рабочее давление не менее 0,6 МПа, максимальная рабочая температура 90-120 градусов С.

Использование такого вида обогрева позволит сэкономить 43, 5 тыс. м3 газа на сумму 761,25 тыс. сомов в год. Экономия же газа по двум объектам (территория котельной "Орто-Сай" и управления КП "БТЭ") составит 168,34 тыс. м3 в год на сумму 2,945 млн сомов, общие затраты составят 15,6 млн сомов, срок окупаемости - 5 лет.

Принцип работы плоского коллектора основывается на парниковом эффекте - солнечная энергия поглощается поверхностью абсорбера коллектора. Коэффициент поглощения абсорбера достигает 95% благодаря специальному покрытию. Теплопоглощающая пластина нагревается и сохраняет до 90% собранной энергии, излучая ее в инфракрасном виде. Так достигается аккумуляция солнечной энергии в самом коллекторе, после чего она передается теплоносителю с помощью конструктивных деталей.

Гелиоустановки практически не требуют обслуживания и внимания со стороны эксплуатирующего предприятия. Преимуществом при получении горячего водоснабжения по сравнению с другими видами топлива (природный газ, уголь и др.) является возобновляемость, постоянство, доступность, экологическая чистота, бесшумность, экономичность, низкие эксплуатационные расходы, пик потребления тепловой энергии приходится на светлое время суток.