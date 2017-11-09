О конспирологии вокруг Атамбаева: Может ли он быть кукловодом?

Никак не успокоятся те, кто не может в мыслях смириться с тем, что Алмазбек Атамбаев уходит с поста президента страны. Это не ложится в рамки того, что дозволено ограниченным разумом оппонентов Атамбаева. Как же так, просто уйти? Это какой-то нонсенс для них и сильное разочарование.

Поэтому и стараются они загнать Атамбаева в рамки своего мышления, полного различных пугалок и страшилок. Нет не уйдет просто так, говорят они, он будет все равно управлять страной. И эта сомнительная мысль дает пищу для удовлетворения внутренних демонов.

Парадокс в данном случае заключается в том, что оппоненты власти, точнее Атамбаева, не хотят его ухода с поста, так как, из-за этого обрушится целый мир в умишках этих людей. Они окажутся в странном, опустошенном состоянии. Как же так? Был образ врага, конкретный, облеченный властью, на которого можно было списывать все негативное в стране. И мало этого, на котором можно было делать имя и даже зарабатывать. А Атамбаев уходит.

Но ситуация складывается иная, она не подчиняется схемам, которые логически обосновали и закрепили в своей душе те, кто пытался оппонировать Атамбаеву.

А ведь все было уже ясно, когда Атамбаев провел референдум по Конституции. Тогда он сжег мосты, не оставил себе никаких вариантов для продолжения своего правления. Фактически, еще раз жестко натянул на себя образ "хромой утки" и утвердился в этой роли. И это был достаточно сильный поступок в стране, которая ментально привыкла к тому, что каждый президент кроит Конституцию под себя любимого.

Даже оппозиция, которая также не могла допустить мысли, что Атамбаев не будет предпринимать попытки продления своих полномочий, должна была просто отойти, чтобы придумать новую сказку о коварном плане президента.

Теперь же оппоненты Атамбаева пытаются внушить людям, что уходящий президент будет править тайно страной через своих ставленников – избранного президента Сооронбая Жээнбекова и премьера Сапар Исакова. Мол, эти люди будут просто марионетками в руках умелого кукловода Атамбаева. Конечно, такое видение может иметь право на существование. Но..

И Жээнбеков, и Исаков не могут быть выше законов и своих полномочий по Конституции. Они будут нести полную ответственность за те или иные решения. И не важно, как они принимали неправильные решения, так как, учитывается только само решение как абсолютный акт без оглядки на какие-то внешние влияния или другие факторы. И президент, и премьер прекрасно

понимают это. В том числе и Атамбаев. Поэтому если и будет влияние нынешнего президента, то оно не может быть сильнее законов, Конституции, то есть Атамбаев может выступать как советник, но не как кукловод.

Марионетки, как известно, безвольны, кукловод может творить с ними что угодно и как угодно, а может просто закинуть в сундук, так как, сам определяет законы. Одним словом, марионетки – это жертвы произвола кукловода. Могут ли быть марионетками С.Жээнбеков и С.Исаков, если взглянуть с таких позиций? Нет.

Да и Атамбаев не может допустить этого, так как произвол с его стороны, попытки управлять будущим президентом и премьером для каких-то нехороших целей в обход законов приведет к самым негативным последствиям. История Кыргызстана уже имеет примеры в виде свергнутых президентов.

Поэтому попытки представить будущее в свете конспирологических версий от оппонентов Атамбаева беспочвенны. Уходящий президент будет в политике, в этом правы его оппоненты, но они должны помнить, что Конституция распространяется и на Атамбаева. Согласно основному закону гражданин имеет право на участие в политических процессах в стране. Было бы большим враньем, если бы Атамбаев заявил, что уйдет совсем из политики.

И более того, Атамбаев может продолжить активную политическую деятельность, быть избранным в парламент. Это тоже в рамках Конституции. И не стоит из этого делать что-то страшное и трагическое. В конце концов, Атамбаев – гражданин КР.