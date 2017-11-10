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Парень отомстил девушке, превратив ее машину в плюшевую собаку

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Житель Великобритании Сэм Веллман превратил автомобиль в плюшевую собаку, чтобы больше не подвозить свою девушку на работу. Об этом сообщает Metro.

По словам молодого человека, его возлюбленная слишком часто просила подвезти её и он не мог ей отказать. Но, когда терпение Сэма окончательно лопнуло, он украсил автомобиль мехом и прекратил его в огромную плюшевую игрушку по имени Ровер.

Теперь его девушке неловко появляться на таком автомобиле возле офиса и она сама добирается до работы.

По словам Сэма, машина не может развить скорость больше 60 километров в час, так как собачьи уши начинают развеваться и кажется, будто Ровер хочет взлететь.

URL: http://www.vb.kg/369390
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Комментарии
скан
10.11.2017, 11:13

у Ровера глаза на заднице

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