Бывшего медбрата в Германии подозревают в убийстве 106 пациентов

Немецкая полиция подозревает бывшего медбрата Нильса Хегеля в умышленном убийстве 106 пациентов. Об этом РЕН ТВ.

После проведения токсикологической экспертизы в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония специалисты считают, что он отравил гораздо большее количество людей, чем считалось ранее.

Изначально мужчину осудили за убийство двух пациентов, в феврале 2015 года, он утверждал, что на его счету 90 убитых пациентов, которым он вколол смертельную дозу лекарства.

Медбрата-убийцу впервые раскрыл его коллега. Один из пациентов Хегеля выжил после инъекции, а его самого посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. Эксгумация тел других пациентов показала наличие в них следов лекарства.

Медбрат рассказал, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.