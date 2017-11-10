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В Казахстане бабушка сожгла в печи новорожденную внучку

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В селе Дубровном Северо-Казахстанской области 62-летняя местная жительница Любовь Русалиева заживо сожгла в печи свою новорожденную внучку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мать девочки в тот момент отлучилась в магазин вместе со старшим девятилетним сыном. Вернувшись домой, мальчик первым увидел горящую девочку в печи.

Известно, что Русалиева злоупотребляла алкоголем, но перед самой расправой над внучкой решила бросить пить.

"Да, она выпивала, конечно, и это все знали, но была адекватная, вроде как, и доброжелательная. И медики у нее бывали. И агрессии никакой, угрозы никакой от нее не исходило. Никто не мог подумать, что она какую-то опасность может представлять, что-то подобное может совершить. Что это было - непонятно. Специалисты разберутся", - сказала порталу Sputnik Казахстан аким (глава администрации) Дубровинского сельского округа Галина Швецова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, Русалиева задержана, ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

URL: http://www.vb.kg/369392
Теги:
Казахстан
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