Шведские ученые раскрыли загадку мамонтов

Специалисты Естественно-исторического музея Стокгольма провели генетический анализ костей и зубов 98 мамонтов, найденных в Сибири, и пришли к выводу, что самцы чаще погибали в таких местах, где их скелеты смогли сохраниться до нашего времени. Палеонтологи считают, что так получилось из-за того, что женские и мужские особи мамонтов следовали разным стереотипам поведения, сообщает Utro.ru.

Специалисты пояснили, что для того, чтобы останки мамонтов тысячелетиями оставались нетронутыми, они должны быть законсервированы в земляных массах, глине или воде, и именно самцы чаще, чем самки, попадали в такие природные западни.

"Самое убедительное объяснение - это то, что самцы подвергались большим опасностям, поэтому чаще проваливались под лед на озерах или застревали в глине", - рассказала аспирант Патрисия Печнерова.

Таким образом, разгадка большей сохранности мужских особей мамонтов заключается в особенностях социального поведения животных, а не в том, что самцов рождалось больше, чем самок, и не в различиях в структуре костей разных полов.

Палеонтологи считают, что мамонты, жившие в период от 60 тыс. до 4 тыс. лет до новой эры, имели такой же матриархальный уклад, как современные слоны. Самки и детеныши жили группами, а взрослые самцы уходили из семьи и существовали сами по себе, лишь изредка объядиняясь с себе подобными. Матриархат позволял семьям мамонтов эффективно функционировать: так, если какой-то мамонтенок застревал в болоте, другие члены группы быстро приходили ему на помощь.