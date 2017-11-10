Погода
$ 69.50 - 69.75
€ 80.90 - 81.71

Милиция меня "не" бережет. В Оше задержан вымогатель в погонах

372  1
ВБ

В Службу внутренних расследований МВД КР обратился гражданин А.О. с заявлением о принятии мер в отношении сотрудника УСБНОН по городу Ошу и Ошской области. 28 октября 2017 года на пересечении улиц Ленина и Нурматова города Оша милиционер путем преследования остановил автомашину заявителя и без каких-либо оснований водворил его автотранспорт во двор здания УСБНОН. После этого он забрал ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства и стал вымогать денежные средства в размере 300 долларов США за возврат "железного коня".

По данному факту прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313 ч.2 ("Вымогательство взятки") и 304 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. В тот же день расследование данного уголовного дела было передано чекистам.

9 ноября примерно в 18.30 сотрудниками оперативно-разыскной части Службы внутренних расследований МВД в рамках уголовного дела проведены следственно-оперативные мероприятия. Во дворе здания УСБНОН после получения денежных средств в сумме 10 тысяч сомов с поличным был задержан сотрудник наркоконтроля, лейтенант милиции Э.А.

Задержанный сотрудник милиции водворен в ИВС УГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/369395
Теги:
вымогательство, Ош, взятка, ГУБНОН
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Асель Турдахунова
10.11.2017, 10:24
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 10

Оглавление нето, раз таких оборотней сажают, значит "милиция бережет", ныне в милиции не так как раньше, принцип "ворон ворону глаз не клюет" не действует, и это означает милиция очищается от вот таких оборотней.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  