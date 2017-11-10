Милиция меня "не" бережет. В Оше задержан вымогатель в погонах

В Службу внутренних расследований МВД КР обратился гражданин А.О. с заявлением о принятии мер в отношении сотрудника УСБНОН по городу Ошу и Ошской области. 28 октября 2017 года на пересечении улиц Ленина и Нурматова города Оша милиционер путем преследования остановил автомашину заявителя и без каких-либо оснований водворил его автотранспорт во двор здания УСБНОН. После этого он забрал ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства и стал вымогать денежные средства в размере 300 долларов США за возврат "железного коня".

По данному факту прокуратурой Ошской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313 ч.2 ("Вымогательство взятки") и 304 ч.2 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. В тот же день расследование данного уголовного дела было передано чекистам.

9 ноября примерно в 18.30 сотрудниками оперативно-разыскной части Службы внутренних расследований МВД в рамках уголовного дела проведены следственно-оперативные мероприятия. Во дворе здания УСБНОН после получения денежных средств в сумме 10 тысяч сомов с поличным был задержан сотрудник наркоконтроля, лейтенант милиции Э.А.

Задержанный сотрудник милиции водворен в ИВС УГКНБ КР.