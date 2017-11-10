Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза

Правительство Великобритании подготовит поправку в законодательство по Brexit. В документ будет внесено указание с точным временем выхода королевства из Евросоюза, передает Известия.

Референдум прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. Большинство британцев (51,89%) высказались за выход королевства из состава Евросоюза, который должен состояться спустя два года после запуска Brexit.

В законопроекте не было указано точное время выхода из ЕС, на что обратили внимание представители общества и парламента, передает РИА "Новости" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Британское правительство, чтобы избежать недоразумений, решило скорректировать законопроект. В документ внесут дату с указанием точного времени - 23.00 GMT, или 00.00 по времени Брюсселя.

"Мы прислушались к представителям общества и парламента и сделали это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит", - отметил глава министерства по Brexit Дэвид Дэвис.