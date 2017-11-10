Сапар Исаков обсудил приоритетные проекты с Федерикой Могерини

Сапар Исаков встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава правительства отметил, что 15 октября текущего года в стране состоялись президентские выборы с применением современных технологий и биометрических данных граждан, которые по словам Сапара Исакова, стали проверкой прочности демократических устоев общества и еще одним шагом вперед на пути укрепления демократии и техническом совершенствовании проведения выборов.

"Последовательные и эффективные изменения в избирательном процессе привели к тому, что по итогам выборов граждане Кыргызстана и международные наблюдатели смогли увидеть предварительные итоги голосования буквально через полчаса после закрытия избирательных участков", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр особо отметил, что отечественная выборная система также стала уникальным примером для стран Центральноазиатского региона, обеспечивая безусловную реализацию права на свободное волеизъявление избирателей.

Кроме того, Исаков сказал, что проведенная в прошлом году конституционная реформа позволила создать в стране систему сдержек и противовесов, усилить роль правительства, парламента и улучшить баланс между ветвями власти страны.

Глава кабмина подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо поднять уровень двусторонней торговли между Кыргызской Республикой и странами-членами Европейского Союза.

Кроме того, как отметил Исаков, стороны не в полной мере используют имеющийся потенциал, в том числе возможности в рамках имеющегося у Кыргызстана статуса "ВСП+".

"Для дальнейшего продвижения экспорта в страны ЕС необходимо также оказывать всестороннее содействие малому и среднему бизнесу, предпринимателям по вопросам сертификации, технического регулирования, увеличения добавленной стоимости, а также наращивания объемов выпускаемой продукции", - подчеркнул премьер.

Вместе с этим он выразил благодарность ЕС за проявленный интерес к проекту "Таза Коом" и отметил, что правительство страны рассчитывает на поддержку ЕС в оказании практического содействия в его реализации.

"Этот амбициозный проект цифровой трансформации государства охватит все сферы жизнедеятельности государства. "Таза Коом" станет эффективным превентивным инструментом борьбы с коррупцией в государственном секторе путем минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и процедур, предоставления цифровых государственных услуг", - подчеркнул Исаков.

Также премьер-министр проинформировал об основных направлениях правительственной программы "Жаңы доорго - кырк кадам", которая, по его словам, обеспечит комплексное эффективное социально-экономическое развитие страны на ближайшие 5 лет.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поздравила Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра и выразила благодарность за приглашение президента КР Алмазбека Атамбаева посетить страну.

"Инициативы правительства Кыргызстана являются очень важными. Они смелые и дальновидные", - сказала она во время встречи.

Федерика Могерини особо отметила, что Европейский Союз поддерживает усилия правительства страны по реализации комплекса мер, направленных на развитие экономики страны.

Кроме того, она подчеркнула важность наращивания двустороннего сотрудничества в рамках использования Кыргызстаном статуса "ВСП+".

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможности обучения отечественных специалистов по повышению эффективности от использования данного статуса.

Федерика Могерини также отметила готовность ЕС начать в ближайшее время начать переговорный процесс по заключению нового соглашения об углубленном парнерстве и сотрудничестве ЕС с Кыргызстаном.

Вместе с этим были обсуждены приоритетные проекты для совместной реализации и перспективы сотрудничества в области верховенства права, судебной системы, образования и сельского хозяйства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности особо отметила, что Европейский Союз всегда готов оказывать поддержку позитивным начинаниям правительства страны и открыт к дальнейшему сотрудничеству.