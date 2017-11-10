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В Чуйской области увеличена мощность высоковольтных подстанций

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ВБ

В ОАО "Северэлектро" близятся к завершению работы по подготовке энергообъектов к работе в зимний период. Чтобы обеспечить надёжность электроснабжения потребителей в период холодов, энергетики в настоящее время выполняют мероприятия по разгрузке высоковольтных подстанций путём замены силовых трансформаторов на более мощные. Так, в начале ноября завершены работы по замене маломощных силовых трансформаторов "Достук" в г. Токмак и "Нижняя Ала-Арча" в Аламудунском районе Чуйской области.

Монтаж и наладку оборудования специалисты "Северэлектро" произвели сами, не привлекая сторонние организации.

В ходе нынешней ремонтной кампании таким же каскадным методом была увеличена мощность высоковольтных подстанций "Издательство", "Тунгуч" в г. Бишкеке, "Бектемир" в селе Новопокровке Чуйской области. Всего в результате замены силовых трансформаторов мощность пяти высоковольтных подстанций ОАО "Северэлектро" в городе Бишкеке и Чуйской области в 2017 году увеличена на 18 тыс. кВА.

К слову, за два предыдущих года в результате замены силовых трансформаторов мощность высоковольтных подстанций 35/10 кВ в городе Бишкеке, Чуйской и Таласской областях была увеличена на 73,5 мегавольт-ампер.

URL: http://www.vb.kg/369398
Теги:
Северэлектро, трансформатор, энергетика
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