Погода
$ 69.50 - 69.75
€ 80.90 - 81.71

В Бишкеке пропали две девочки 13 и 12 лет. Они не пришли в школу

670  1
Родион Решетов

В столице 9 ноября пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, вчера девочки вышли из дома в 11.00. Однако до школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева они так и не дошли, по словам очевидцев детей видели в кинотеатре VEFA.

Приметы Тургуналиевой Сезим Мыктыбековны, 2004 года рождения: рост 155-158 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные, коричневого цвета. Была обута в утеплённые мокасины бежевого цвета, пальто чёрного цвета, юбка чёрного цвета и рюкзак голубого цвета.

Приметы Мухамед кызы Азизы, 2005 года рождения: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, коричневого цвета, была обута в ботинки, юбка чёрного цвета, куртка тёмно-синего цвета.

В милиции отметили, что девочки учатся в одном классе и являются подругами. Заявление о розыске было оставлено в УВД Первомайского района. Те, кто что-либо знает о местонахождении девочек, родители просят обращаться по телефонам, указанным ниже.

Родные Сезимы:

  1. 0704900580, отец Мыктыбе;
  2. 0709 681 019, старшая сестра Мээрим.

Родные Азизы:

  1. 0772 669 424, отец Азизы.

Дежурная часть УВД Первомайского района: 0312 56 60 43 или 102.

URL: http://www.vb.kg/369400
Теги:
дети, розыск, Патрульная милиция, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
В В
10.11.2017, 13:42
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 3
Комментариев: 42

Все еще не нашлись???

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  