В Бишкеке пропали две девочки 13 и 12 лет. Они не пришли в школу

В столице 9 ноября пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, вчера девочки вышли из дома в 11.00. Однако до школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева они так и не дошли, по словам очевидцев детей видели в кинотеатре VEFA.

Приметы Тургуналиевой Сезим Мыктыбековны, 2004 года рождения: рост 155-158 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные, коричневого цвета. Была обута в утеплённые мокасины бежевого цвета, пальто чёрного цвета, юбка чёрного цвета и рюкзак голубого цвета.

Приметы Мухамед кызы Азизы, 2005 года рождения: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, коричневого цвета, была обута в ботинки, юбка чёрного цвета, куртка тёмно-синего цвета.

В милиции отметили, что девочки учатся в одном классе и являются подругами. Заявление о розыске было оставлено в УВД Первомайского района. Те, кто что-либо знает о местонахождении девочек, родители просят обращаться по телефонам, указанным ниже.

Родные Сезимы:

0704900580, отец Мыктыбе; 0709 681 019, старшая сестра Мээрим.

Родные Азизы:

0772 669 424, отец Азизы.

Дежурная часть УВД Первомайского района: 0312 56 60 43 или 102.