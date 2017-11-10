Дольщики "Иска-строя" подозревают судей Верховного суда в получении взятки

Решение Верховного суда об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору ОсОО "Иска-строй" необоснованное. Об этом сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" заявили дольщики строительной компании.

По словам Жанары Аблаевой, высшая судебная инстанция вынесла постановление, несмотря на то, что дольщики просили оставить Сариева в СИЗО №1 до окончания следствия.

"В отношении Сариева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Заявителем по делу являлся один из участников долевого строительства. Генерального директора компании задержали и первые две инстанции определили ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако судебная коллегия Верховного суда в лице Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова отменили решения предыдущих инстанций. Явных и конкретных обстоятельств для изменения меры пресечения не имелось. Судебной коллегией не были учтены обстоятельства, изложенные нами. Наши доводы и опасения в том, что Сариев, находясь на свободе, может воспрепятствовать следствию и сбежит, судом не приняты во внимание", - сказала Аблаева.

Она отметила, что сам судебный процесс по рассмотрению надзорной жалобы Сариева в Верховном суде был назначен на 8 ноября в 10.00, однако в списке рассмотрения дел заседание отсутствовало.

"Сам процесс прошел не в назначенное время, а раньше. То есть материалы дела поступили в ВС 3 ноября после обеда, 4 и 5 ноября были выходными днями, 6 и 7 - праздничными. Придя 8 ноября в суд, мы узнали, что процесс почти завершился. На проходной имеются записи о том, что заявитель пришел в здание суда раньше назначенного времени, однако коллегия уже ушла в совещательную комнату для принятия решения. Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали постановление об изменении меры пресечения", - добавила участница долевого строительства.

Со слов Аблаевой, дольщики подозревают судебную коллегию в том, что за положительное решение о мере пресечения они получили большие деньги в качестве взятки от родственников Сариева.

Напомним, в начале октября дольщики ОсОО "Иска-строй" обратились с заявлением в УВД Ленинского района. Они просили принять меры в отношении Сариева, указав, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов на улицах Токомбаева, Уметалиева, а также Тыналиева в микрорайоне Джал. В отношении главы стройкомпании было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Ленинский районный и Бишкекский городской суды избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО №1. Однако 8 ноября судебная коллегия Верховного суда в лице судей Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова изменила решение предыдущих инстанций.

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.