Погода
$ 69.50 - 69.75
€ 80.90 - 81.71

Дольщики "Иска-строя" подозревают судей Верховного суда в получении взятки

278  0
Аида Джумашева

Решение Верховного суда об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста генеральному директору ОсОО "Иска-строй" необоснованное. Об этом сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" заявили дольщики строительной компании.

По словам Жанары Аблаевой, высшая судебная инстанция вынесла постановление, несмотря на то, что дольщики просили оставить Сариева в СИЗО №1 до окончания следствия.

"В отношении Сариева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Заявителем по делу являлся один из участников долевого строительства. Генерального директора компании задержали и первые две инстанции определили ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако судебная коллегия Верховного суда в лице Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова отменили решения предыдущих инстанций. Явных и конкретных обстоятельств для изменения меры пресечения не имелось. Судебной коллегией не были учтены обстоятельства, изложенные нами. Наши доводы и опасения в том, что Сариев, находясь на свободе, может воспрепятствовать следствию и сбежит, судом не приняты во внимание", - сказала Аблаева.

Она отметила, что сам судебный процесс по рассмотрению надзорной жалобы Сариева в Верховном суде был назначен на 8 ноября в 10.00, однако в списке рассмотрения дел заседание отсутствовало.

"Сам процесс прошел не в назначенное время, а раньше. То есть материалы дела поступили в ВС 3 ноября после обеда, 4 и 5 ноября были выходными днями, 6 и 7 - праздничными. Придя 8 ноября в суд, мы узнали, что процесс почти завершился. На проходной имеются записи о том, что заявитель пришел в здание суда раньше назначенного времени, однако коллегия уже ушла в совещательную комнату для принятия решения. Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали постановление об изменении меры пресечения", - добавила участница долевого строительства.

Со слов Аблаевой, дольщики подозревают судебную коллегию в том, что за положительное решение о мере пресечения они получили большие деньги в качестве взятки от родственников Сариева.

Напомним, в начале октября дольщики ОсОО "Иска-строй" обратились с заявлением в УВД Ленинского района. Они просили принять меры в отношении Сариева, указав, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов на улицах Токомбаева, Уметалиева, а также Тыналиева в микрорайоне Джал. В отношении главы стройкомпании было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Ленинский районный и Бишкекский городской суды избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО №1. Однако 8 ноября судебная коллегия Верховного суда в лице судей Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова изменила решение предыдущих инстанций.

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.

URL: http://www.vb.kg/369403
Теги:
Верховный суд, строительство, уголовная ответственность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  