Правоохранителей Туркменистана обязали сделать личное авто белого цвета

Личный автотранспорт сотрудников органов внутренних дел Туркменистана должен быть белого цвета, сообщают источники Радио Азатлык в Лебапской, Марыйской, Дашогузской и Ахалской областях Туркменистана. Отмечается, что в настоящее время региональные управления внутренних дел осуществляют исполнение данного требования.

Сообщения о новых требованиях в отношении цвета личных автомобилей сотрудников внутренних дел поступили и от радиослушателей "Азатлыка". В одном из сообщений отмечается, что в последнее время к сотрудникам данной структуры во всех регионах страны предъявляют жесткие требования по замене автомобилей на транспорт белого цвета. Также требуют отказаться от использования автомобиля другого цвета для поездок на работу.

"В областных органах внутренних дел четыре месяца назад провели специальное собрание и сообщили, что автомобили у всех областных сотрудников органов должны быть белого цвета и что такое указание поступило сверху. После этого в течение трех месяцев сотрудникам, не заменившим свои автомобили на белые, вынесли строгий выговор. Сейчас сотрудникам органов запрещено приезжать на работу на автомобилях небелого цвета", - рассказал радиослушатель в своем сообщении.

Собеседник "Азатлыка" из северной области Туркменистана Дашогуза утверждает, что не смог осуществить техосмотр своего автомобиля из-за цвета. По его словам, при попытке пройти техосмотр, его вызвали к начальству, отказались ставить автомобиль на техосмотр, потребовали написать расписку о замене в короткие сроки цвета автомобиля на белый и вынесли выговор.

"Если покрасить автомобиль, его никто не захочет купить, решив, что он был в аварии. Потом, у нас качественно покрасить автомобиль негде. Также из-за культа белого цвета в нашей стране стоимость таких автомобилей очень высокая. Сейчас сотрудники органов, автомобили которых небелого цвета, в очень трудном положении, многие недовольны требованием. Те, у которых автомобили, как у меня, другого цвета, ездят на работу на общественном транспорте", - сообщил собеседник "Азатлыка".

"Азатлыку" не удалось получить комментарий по поводу данных требований у представителей столичных и региональных властей Туркменистана.

Власти Туркменистана отдают большое предпочтение белому цвету. Белые мраморные дворцы украшают столицу, новостройки тоже белого цвета, белыми плитами облицованы старые строения, одежда участников официальных мероприятий и цветы, как правило, белого цвета.

Некоторые наблюдатели отмечают наличие культа белого цвета в общественной и политической жизни страны и считают его одним из инструментов политической пропаганды. Некоторые связывают "особую роль белого" личными предпочтениями главы государства.

Власти страны уделяют повышенное внимание как к цвету, так и внешнему виду автомобилей.

В начале ноября сообщалось о новом требовании госавтоинспекции к водителям частного автотранспорта. Как сообщалось ранее, в частности в Ашхабаде, дорожная полиция останавливает водителей, в автомобилях которых имеются традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки "аладжа", а также надписи и игрушки. От водителей требуют удалить подобные атрибуты из салона автомобиля, а также накладывают штраф в размере 50 манатов.

В 2014 году в стране была запрещена тонировка стекол автомобилей. По требованию властей владельцы автомобилей были вынуждены удалить тонированные стекла, в том числе предусмотренные заводом-изготовителем. Также на автомобилях были запрещены черные диски и спойлеры.

В 2015 году власти страны ввели запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.