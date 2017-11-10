Спасатели КР и РТ готовы работать вместе в приграничных районах

Сегодня, 10 ноября, в городе Гулистан Согдийской области Республики Таджикистан проходит второе совместное заседание коллегий комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Цель мероприятия заключается в обсуждении вопросов развития и укрепления двустороннего сотрудничества между двумя государствами в области защиты населения и территорий от трансграничных чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении глава ЧС КР Кубатбек Боронов отметил важность совместных встреч, а также подчеркнул дальнейшее активное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС трансграничного характера.

"Сегодня мы являемся участниками второго совместного заседания коллегий чрезвычайных ведомств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, в ходе которого планируем обсудить вопросы дальнейшего развития приграничного сотрудничества, в частности, вопросы взаимодействия в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, специальных превентивных мероприятий, совершенствование механизма взаимного оповещения в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Выражаю надежду, что и впредь совместные заседания коллегий будут проводиться на регулярной основе и будут являться эффективной платформой совершенствования и развития механизмов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - сказал Боронов.

В ходе коллегии планируется обсуждение вопросов проблемы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пути их решения в приграничных районах Баткенской области КР и Согдийской области РТ, проведения совместных специальных превентивных и ликвидационных мероприятий для защиты населения и территорий приграничных районов, а также учений по отработке взаимодействия при проведении совместных аварийно-спасательных и поисковых работ.