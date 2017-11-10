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Пауэрлифтеры Кыргызстана завоевали 34 медали на чемпионате мира

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана завоевала 34 медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу в версии WPC. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации пауэрлифтинга Кыргызстана по версии WPC.

Как уточняется, на прошедшем первенстве в Москве среди женщин абсолютным чемпионом стала Татьяна Полстянова, установив мировой рекорд в своей категории. Отметим, троеборье включает в себя упражнения по становой тяге, жим лежа и приседания со штангой. Помимо "абсолютки" она завоевала два золота в троеборье и становой тяге.

Среди мужчин Руслан Сахбетов стал чемпионом мира в троеборье, а также в отдельных упражнениях завоевал одно золото и два серебра.

Также Хамид Сулуев завоевал два золота в двух возрастных категориях и в отдельных упражнения - одно серебро и одну бронзовую медали.

Также медали разыгрывались среди ветеранов, юниоров и тинейджеров, где кыргызстанцы завоевали по несколько медалей различной пробы. В частности, чемпионами в троеборье и в отдельных упражнениях стали Эльдар Такутдинов, Любовь Малеева, Максим Раевский, Камиль Дурсунов, Самим Мируллоев, Олег Каменев, Егор Черкасов, Виталией Касьяненко. Призерами чемпионата стали Петр Кучерявых, Белимов Александр и Сергек Жееналиев.

По итогам чемпионата команда Кыргызстана заняла пятое место. Турнир в качестве судей обслуживали двое кыргызстанцев - Гульжан Нурлаева и Дмитрий Дороженко.

URL: http://www.vb.kg/369407
Теги:
пауэрлифтинг, спорт, чемпионат, чемпионат мира
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