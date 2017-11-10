Полпред Чуйской области написал заявление об увольнении. Уже есть преемник

Полномочный представитель правительства в Чуйской области написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе полпредства.

Причины данного решения не уточняются. Сегодня, 10 ноября, коллектив Бактыбека Кудайбергенова с участием вице-премьер-министра Даира Кенекеева проводил его с должности. Отметим, Кудайбергенов занимал свой пост с 13 июля 2015 года по 9 ноября 2017 года.

Тем временем на вакантное место был назначен Улан Карагулов. Ранее он занимал должность акима Кеминского района. Новоиспеченного полномочного представителя уже представили коллективу, сообщили в пресс-службе полпредства по Чуйской области.