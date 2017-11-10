Глава Туркменистана показал силовикам, как играть в баскетбол на велосипеде

Государственное информационное агентство Туркменистана рассказало, как президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения спорткомплекса "Аваза" виртуозно сыграл в баскетбол на велосипеде, сообщает портал ca-news.org.

"Утром глава государства прибыл в спорткомплекс, по обыкновению начав очередной рабочий день с физкультурной разминки и спортивных упражнений. Президент выполнил ряд упражнений на снарядах, установленных в тренажёрном зале спортивного комплекса", - говорится в сообщении.

Глава государства продемонстрировал возможность виртуозного сочетания езды на велосипеде с игрой в баскетбол. Президент прямо на велосипеде, совершая баскетбольный проход, каждый раз точно забрасывал мяч в корзину, отмечается в тексте.

В публикации поясняется, что прекрасная физическая подготовка Бердымухамедова – результат регулярных занятий различными спортивными дисциплинами. И даже находясь на отдыхе, туркменский лидер, не изменяя своим правилам, совмещает важные государственные дела с занятиями спортом.

Затем соратники президента состязались в играх в баскетбол, волейбол, настольный теннис и боулинг. Следуя примеру главы государства, широко пропагандирующего принципы здорового образа жизни, они активно занимаются самыми разными видами спорта.