Обновление данных: запаса бензина в КР хватит на 30 дней, а дизеля - на 20

Информацию о текущей ситуации на рынке ГСМ Кыргызстана распространила сегодня Ассоциация нефтетрейдеров.

Напомним, 9 ноября на заседании парламента депутат Исхак Пирматов сообщил, что в республике осталось запасов топлива на две недели. Эксперты призвали Минэкономики и Антимонопольный комитет перепроверить эти данные. Заявление вызвало широкий резонанс у общественности и стало предметом обсуждений на различных социальных площадках в интернете.

"В течение 10 месяцев 2017 года в республику было импортировано 818,7 тыс. тонн нефтепродуктов, из них бензина – 367,5 тыс. тонн, дизтоплива – 451,2 тыс. тонн. По состоянию на 9 ноября этого года средний уровень запасов ГСМ у компаний-членов ассоциации является достаточным для обеспечения потребностей по автомобильному бензину в течение 30 дней, по дизельному топливу - в течение 20 дней" , - рапортуют в Ассоциации нефтетрейдеров.

По словам исполнительного директора объединения Улана Кулова, с 7 ноября было возобновлено приостановленное ранее оформление деклараций на вывоз из России в Кыргызстан автомобильного бензина.

В настоящее время Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования КР проводятся переговоры с Министерством энергетики РФ о возобновлении беспошлинного декларирования дизельного топлива. При этом в республику продолжают прибывать железнодорожные партии нефтепродуктов по ранее оформленным вывозным документам.

Ассоциация также обратилась к правительству КР с просьбой оказать содействие в скорейшем решении данного вопроса.

"В последние месяцы на российском рынке нефтепродуктов отмечается рост оптово-отпускных цен на НПЗ. Повышение цен связано с сокращением объемов производства на ряде крупных НПЗ в ходе осенних ремонтно-профилактических работ. Кроме того, повышению стоимости оптовых партий способствовал рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке", - информирует ассоциация.

Рост оптовых цен в последние дни усилился в связи повышенным спросом со стороны Казахстана, где возникла нехватка дизтоплива после сбоя в работе Павлодарского НПЗ. Возникший дефицит дизельного топлива восполняется за счет дополнительных поставок из России.