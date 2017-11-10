Незаконно вывезенных отцом из КР в РФ троих детей вернули маме в Бишкек

Счастливое возвращение детей к матери сегодня произошло в Бишкеке. Милиция задержала отца троих детей, который, не поставив в известность их мать, вывез в Россию.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что мама детей Гульзат Шарипова сообщала, что ее бывший муж похитил их общих детей и отвез в Россию. Тогда говорилось, что они могут находиться в Москве, и зная это, отечественная милиция бездействует.

МВД информирует, что УВД Ленинского района города Бишкек возбудило ряд уголовных дел. В частности, по факту избиения бывшей супруги гражданином КР Кайратом Сатаевым. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 353 ("Самоуправство") УК КР, так как он, не поставив в известность бывшую супругу, похитил совместных детей и незаконно пересек государственную границу КР без каких-либо документов.

Дети по данному факту были объявлены в межгосударственный розыск. После чего сотрудниками представительства МВД КР в РФ проведены работы, в ходе которых в Москве было установлено местонахождение разыскиваемого Сатаева и пропавших детей.

В настоящее время отец-похититель задержан и водворен в ИВС ГУВД города Москвы с последующим препровождением в СИЗО. Дети находились в гостинице посольства КР и в сопровождении матери вернулись в Бишкек. Сейчас состояние детей удовлетворительное, заключили в ведомстве.