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Вольник Самат Надырбек уулу завоевал золото мемориала Дэйва Шульца в США

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Гулиза Авазова

Борец Кыргызстана Самат Надырбек уулу завоевал золотую медаль на юбилейном турнире - 20-м мемориале Дэйва Шульца. Турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе прошел в Колорадо Спрингс (США).

Как сообщается, в турнире принимали участие борцы из семи стран, такие как Россия, Япония, Казахстан, Южная Корея, Кыргызстан, Монголия и США.

Кыргызстан представлял Самат Надырбек уулу, который выступал в весовой категории до 57 кг. В борьбе за выход в финал он одолел Догн Кил Чоя из Южной Кореи.

Затем в решающей схватке за золото оказался сильнее Тима Ламберта из США и стал победителем турнира.

URL: http://www.vb.kg/369413
Теги:
вольная борьба, турнир
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