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Назначен заведующий отделом информационной политики аппарата президента

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ВБ

Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Сегодня, 10 ноября, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ о ее назначении.

Ранее она занимала пост заведующей отделом информационного обеспечения аппарата правительства, а во время выборов работала в штабе Сооронбая Жээнбекова.

URL: http://www.vb.kg/369415
Теги:
назначение, СМИ
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Комментарии
sarishkin jva
10.11.2017, 13:24
Карма: +4
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Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 18

очень даже неплохое резюме .радует то что на такие места назначают смотря на опыт и знание ,а не на должноти родных и прочих ,а так хоть меньше вопросов и эффективная работа 

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