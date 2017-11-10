Назначен заведующий отделом информационной политики аппарата президента

очень даже неплохое резюме .радует то что на такие места назначают смотря на опыт и знание ,а не на должноти родных и прочих ,а так хоть меньше вопросов и эффективная работа
Толгонай Стамалиева назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Сегодня, 10 ноября, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ о ее назначении.
Ранее она занимала пост заведующей отделом информационного обеспечения аппарата правительства, а во время выборов работала в штабе Сооронбая Жээнбекова.