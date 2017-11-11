В Америке дочь женилась на собственной матери

Жительницу города Данкан (штат Оклахома, США) приговорили к 10 годам тюрьмы за женитьбу на собственной матери. Об этом сообщает Lenta.ru.

26-летняя Мисти Спэнн получила максимальный возможный срок по обвинению в инцесте. Как сообщает издание, она выросла в семье у бабушки, так как биологическая мать - 44-летняя Патришиа Спэнн - была лишена родительских прав. В 2014 году девушка воссоединилась с матерью, и между ними начались отношения.

В марте 2016-го они решили зарегистрировать брак. Как пояснила Патришиа, она считала, что их связь не нарушает законов: после лишения прав ее имя было удалено из свидетельства рождения девушки. Для женщины это не первый брак: в 2008-м она вышла замуж за собственного сына, однако брак был расторгнут 15 месяцев спустя.

Наказание Мисти было назначено с отсрочкой исполнения, дело Патришии будет рассмотрено в январе 2018-го.