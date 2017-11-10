Кыргызстан к 2040 году должен стать безопасной и комфортной страной

Алмазбек Атамбаев сегодня, 10 ноября, принял секретаря Национального совета по устойчивому развитию страны, заведующую отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР Нурсулу Ахметову.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Национального совета по устойчивому развитию республики, на котором будет представлен проект стратегии устойчивого развития страны на 2018-2040 годы "Таза коом. Жаңы доор".

Президент отметил, что позитивные достижения последних лет ставят перед Кыргызстаном амбициозные задачи по развитию экономики, выполнение которых станет возможным благодаря освоению и повсеместному внедрению цифровых технологий, программному подходу к стратегическому планированию, а также прогрессивной специализации экономики страны в отраслях, в которых страна располагает сравнительными преимуществами.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан к 2040 году должен стать самой безопасной и комфортной для проживания страной региона, с установкой на приоритет человека – как главной цели стратегии развития. Страной самобытной и уникальной культуры.