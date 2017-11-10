Новоселье на заставах в Баткенской области

Сегодня, 10 ноября, в Баткенской области состоялась торжественная церемония открытия новых жилых и служебных зданий на пограничных заставах "Чарбак" и "Мин-Булак". Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

На обеих погранзаставах построены и сданы в эксплуатацию двухэтажные жилые дома для офицерского состава, а также необходимые служебные и жилые помещения, в том числе современные казармы для военнослужащих.

Строительство объектов на пограничных заставах осуществлялось из средств республиканского бюджета.

В церемонии открытия новых объектов на пограничных заставах приняли участие начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев, председатель государственной пограничной службы полковник У. Шаршеев, полномочный представитель правительства в Баткенской области А.Халмурзаев, командование управления ГПС КР по Баткенской области, представители местных органов власти и силовых структур.

Как отметил в своем выступлении Дуйшенбиев, сегодня основное внимание руководства страны уделяется вопросам обеспечения пограничной безопасности, одним из важных компонентов которой является совершенствование пограничной инфраструктуры. Строительство новых пограничных комплексов на заставах, в отрядах позволяет не только повысить уровень безопасности военных объектов, но и создать условия военнослужащим для несения службы.

В последние годы в фокусе внимания правительства Кыргызстана решение социальных вопросов военных, для реализации которых выделяются средства из республиканского бюджета.

Пограничная застава "Чарбак" осуществляет охрану и защиту кыргызско-узбекского, а "Мин-Булак" - кыргызско-таджикского участков государственной границы.