Дольщики "Иска-строя" просят Сапара Исакова взять их дело под контроль

Сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" участники долевого строительства строительной компании "Иска-строй" выразили опасение, что генеральный директор фирмы Нарынбек Сариев может сбежать за пределы страны.

Поводом данного заявления послужило изменение меры пресечения Сариеву коллегией Верховного суда в составе судей Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова с содержания под стражей на домашний арест.

По словам участницы пресс-конференции Жанары Аблаевой, накануне после вынесения постановления суда следователь Ленинского РУВД Ильгиз Убайдулдаев решил проверить надлежащее исполнение решения суда обвиняемым. Однако придя домой к подследственному, он не обнаружил его на месте.

"После того как Сариева отпустили под домашний арест, следователь поехал проверить, дома ли тот. Однако там Сариева не оказалось. Мы не знаем, где он, возможно, плевать он хотел на решение суда. Может быть, он уже за пределами страны", - сказала Аблаева.

О незаконных действиях гендиректора стройкомпании рассказала и участница долевого строительства Бубузайнап Байдилде. С ее слов, Нарынбек Сариев продал ей квартиру на улице Токомбаева (микрорайон Асанбай) на несуществующем этаже.

"У меня в Асанбае квартира на 10-м этаже. Мы только потом узнали, что этого этажа не будет. Он продал мне несуществующую квартиру на несуществующем 10-м этаже. Если даже дом и достроят, то такой квартиры не будет. В договоре глава фирмы указал срок сдачи недвижимости под самоотделку 31 апреля 2016 года. Но в календаре такой даты нет, он просто обманул меня. Обычно договор о купле-продаже недвижимости составляется и выдается сразу, однако под разными предлогами этот договор Сариев передал через третьих лиц после заключения сделки. По моему заявлению, а также заявлению другого дольщика - Дуйшеева Дамира возбудили уголовное дело. Однако судебная коллегия Верховного суда рассмотрела меру пресечения лишь по делу Дуйшеева, а мое заявление почему-то не рассматривалось", - возмутилась Байдилде.

Она отметила, что когда заявление она написала в Октябрьское РУВД, где возбудили уголовное дело, в Ленинское РУВД дело передали лишь 8 ноября.

"Дело по моему эпизоду потеряли. Когда я пришла с постановлением к следователю Ленинского РУВД, мне сказали, что дело нашли, но уже поздно, и Сариева отпустили. Вот такого человека все защищают, говорят, что недостаточно доказательств. За 47 тысяч долларов мне продали воздух, и теперь у меня ни дома, ни денег, ни квартиры", - заявила дольщик "Иска-строй".

В свою очередь третий дольщик компании Роман Красавцев сообщил, что ему также продали квартиру на несуществующем 10-м этаже в доме на улице Токомбаева.

"Человек (Нарынбек Сариев. - Прим.vb.kg) обманул нас, при этом довольно нагло себя ведет - улыбается, обещания несуществующие дает, пытается столкнуть дольщиков с трех объектов. У нас три дома, он обещает продать земельные участки - один и тот же участок, сталкивает лбами три дома. Органы власти не дают работать или не хотят давать работать следователям. У этого человека по всему городу родственники и друзья. Взять его "за хвост" не получается. Он нагло выкручивается, у нас нет слов. Такое ощущение, что он не в адеквате, надо отдавать себе отчет в его положении. Есть один дольщик, он (Сариев. - Прим. vb.kg) ему возврат денег обещает, и тут же пишет на него заявление о вымогательстве", - пояснил Красавцев.

Дольщики строительной компании "Иска-строй" просят премьер-министра Сапара Исакова взять данное уголовное дело под свой личный контроль. Приводим текст обращения к главе кабмина:

"Сапар Джумакадырович! Каждый раз при нашем обращении в правоохранительные органы мы сталкиваемся с отказом в рассмотрении наших заявлений. Отписка в возбуждении уголовного дела связана с якобы необходимостью разрешения данного дела в гражданском судопроизводстве. Так как нам поступить, если Сариев Н.К. скрывается от нас, не исполняет принятые на себя обязательства по договору и всячески стал избегать встреч с участниками долевого строительства? Строительство дома на улице Токомбаева с 2015 года на стадии 20% готовности, и с тех пор со стороны ОсОО "Иска-строй" не было заложено ни одного кирпича, а про объекты на улицах Уметалиева и Тыналиева Сариев и вспоминать не хочет, поскольку считает, что, поставив каркас с кирпичами, выполнил свои обязательства, и задается вопросом: "А что вам еще надо, дольщики?". Когда всплывают такие факты мошенничества со стороны Сариева, почему его просьбы выполняются Верховным судом и органами внутренних дел? Неужели его покровитель Омурбек бабанов может себе позволить делать, что хочет, нарушая законодательство Кыргызской Республики? Мы верим в вас и надеемся на вашу помощь, поскольку мы все простые законопослушные граждане. Среди нас есть учителя, врачи, госслужащие, а также граждане, заработавшие деньги путем выращивания сельскохозяйственных культур", - указывается в обращении.

Напомним, в начале октября дольщики ОсОО "Иска-строй" обратились с заявлением в УВД Ленинского района. Они просили принять меры в отношении Сариева, указав, что он не выполняет свои обязательства по строительству жилых домов на улицах Токомбаева, Уметалиева, а также Тыналиева в микрорайоне Джал. В отношении главы стройкомпании было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Ленинский районный и Бишкекский городской суды избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО №1. Однако 8 ноября судебная коллегия Верховного суда в лице судей Качыке Эсенканова, Лепеса Темирбекова и Шерали Камчыбекова изменила решение предыдущих инстанций.

Отметим, большая часть дольщиков оплатила сумму за строящуюся недвижимость в 100%. Однако на улице Токомбаева строительство остановилось на стадии каркаса, в микрорайоне Джал, а также на улице Уметалиева объекты завершены на 80%.