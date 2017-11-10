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В Нарыне водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся. Его задержали

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Родион Решетов

В Джумгальском районе Нарынской области водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областного УПМ.

По данным правоохранителей, автонаезд произошел вчера, 9 ноября, примерно в 14.00 в селе Чаек на пересечении улиц Матыева и Айылчиева. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

По факту наезда мама ребенка обратилась в милицию с заявлением. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были выставлены посты, задействован весь личный состав и УПМ.

"В тот же день сотрудниками патрульной милиции был определен автомобиль. Владельцем автомашины марки "Субару-Импреза" оказался 23-летний гражданин А.М. Он проживает в том же селе. В настоящее время транспорт поставлен на штрафстоянку, назначен ряд экспертиз",- сообщили в милиции.

URL: http://www.vb.kg/369421
Теги:
дети, ДТП, наезд, Нарынская область, Патрульная милиция
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