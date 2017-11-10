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В России предлагают сократить рабочее время некурящим сотрудникам

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В Госдуме предлагают Минтруда подумать о возможности сократить продолжительность рабочей недели для некурящих на пять часов - до 35 часов. Об этом сообщает "Российская газета".

По мнению депутата, такая мера положительно повлияет на здоровье населения и экономику. По данным Власова, экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП, поэтому властям необходимо разрабатывать методы, стимулирующие отказываться от курения. "В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени", - заявил депутат.

По действующим нормам Трудового кодекса, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать сорока часов в неделю. В июне Топилин заявлял, что в XXI веке продолжительность рабочего дня в России может существенно сократиться благодаря роботизации при одновременном росте зарплат.

URL: http://www.vb.kg/369423
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