Японский маньяк-убийца нашел девять жертв в "Твиттере"

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга рассказал, что маньяк нашел всех своих жертв в социальной сети Twitter. Все эти люди написали в своих микроблогах, что хотели бы покончить с собой, пишет fedpress.ru.

Правительство Японии начало усиливать меры в отношении сайтов, где публикуется информация о суицидах, а также наращивать усилия по психологической помощи потенциальным самоубийствам.

Ранее "ФедералПресс" сообщал, что обвиняемый в убийстве девяти человек арестован. Расчлененные останки девяти его жертв нашли в одном из домов в городе Дзама. В этом месте мужчина жил всего два месяца, поскольку съехал от родителей недавно.

Поиски начались после того, как 24 октября пропала молодая женщина. Через неделю в квартире японца обнаружили девять голов: фрагменты тел он хранил в холодильниках.