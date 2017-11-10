Погода
$ 69.50 - 69.75
€ 80.90 - 81.71

Японский маньяк-убийца нашел девять жертв в "Твиттере"

613  0
www

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга рассказал, что маньяк нашел всех своих жертв в социальной сети Twitter. Все эти люди написали в своих микроблогах, что хотели бы покончить с собой, пишет fedpress.ru.

Правительство Японии начало усиливать меры в отношении сайтов, где публикуется информация о суицидах, а также наращивать усилия по психологической помощи потенциальным самоубийствам.

Ранее "ФедералПресс" сообщал, что обвиняемый в убийстве девяти человек арестован. Расчлененные останки девяти его жертв нашли в одном из домов в городе Дзама. В этом месте мужчина жил всего два месяца, поскольку съехал от родителей недавно.

Поиски начались после того, как 24 октября пропала молодая женщина. Через неделю в квартире японца обнаружили девять голов: фрагменты тел он хранил в холодильниках.

URL: http://www.vb.kg/369424
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  