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Более ста боксеров Кыргызстана проходят "кастинг" на Азиатские игры

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорта имени Кожомкула стартовал чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин. В этом году на турнир собрались более стак боксеров из регионов, а также городов Ош и Бишкек.

Как рассказал "ВБ" главный тренер сборной Кыргызстана Данияр Джусубалиев, цель проведения чемпионата - формирование сборной страны для участия на Азиатских играх, которые пройдут в следующем году в Индонезии. "В следующем году - это главные состязания для боксеров страны", - добавил он.

Джусубалиев также отметил, что в основной костяк сборной предыдущих годов сохранится только в том случае, если они станут чемпионами страны или войдут в тройку лучших. "Есть молодые боксеры, которые показывают хорошие результаты и растут, именно они и будут составлять конкуренцию более опытным", - заметил тренер.

Отметим, в чемпионате принимают участие как молодые, так и более опытные боксеры страны. В частности, бронзовый призер Азиатских игр Турат Осмонов, призеры чемпионата Азии Эрмек Сакенов, Нурлан Кобашев, Сергей Паренко, бронзовый призер студенческого чемпионата мира Темирлан Осмонов и другие.

В первый день чемпионата прошли 37 поединков, из которых досрочно завершились девять боев. Быстрых побед добились тяжеловесы Тилек Жээнбеков, Зиядин Муминов, а также Самат Жусупов, Баяман Алимбеков, Дыйкан Жаныбек уулу, Ислам Кежебаев, Мунарбек Сейитбек уулу, Мирлан Кимсанов и Ыктыяр Шабданбаев.

Отметим, в июне этого года у сборной страны сменился не только главный тренер, но старшие тренеры в молодежной и юношеской сборных.

По словам главного тренера, основная задача боксеров - завоевать медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), а также на чемпионате мира. Нужно тщательно подготовиться и подвести сборную к этим основным стартам. Для этого Джусубалиев намерен после формирования сборной участвовать в турнирах класса "А", а также во многих других первенствах.

URL: http://www.vb.kg/369425
Теги:
Азиатские игры, бокс, чемпионат
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