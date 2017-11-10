Как за 4 месяца завоевать бронзу по борьбе. История Алихана Инаркиева

В сентября текущего года борец из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди ветеранов. Это большое достижение для страны и громадное - для самого Алихана Инаркиева. Дело в том, что спортсмен начал заниматься борьбой всего за 4 месяца до соревнований. Во время подготовки он пережил перелом руки, а на решающий бой вышел с тяжелейшей ангиной. Удивительной историей о том, как достичь успеха, было бы лишь желание, поделился с "ВБ" сам Алихан Инаркиев.

До занятий борьбой Алихан занимался боксом, кроссфитом и уличным воркаутом. В которых, кстати, также преуспел. Например в 2015 году Инаркиев занял второе место на турнире по кроссфиту в Бишкеке. Карьера борца началась с того, как Алихан привел своих детей в спортивную секцию.

"Я отдал детей в спортивный зал, дети начали заниматься. А потом тренер Самат мне и говорит: "Почему ты отдал детей в борьбу, а сам не занимаешься". И предложил мне начать бороться. На что я возмутился - мне же 50 лет, какая борьба? Но мы всё-таки решили попробовать. Я начал заниматься. Первый месяц не чувствовал своего тела и не понимал, как люди занимаются борьбой. Руки болели, ноги болели. Я про себя думал, что нужно остановиться, и это не моё. Шло время, были споры между мной и тренером. В один момент он мне сказал: "Если ты хочешь - можешь прямо сейчас уйти". И я ушел. Несколько дней находил причины, чтобы не ходить на тренировки. Но всё-таки я вернулся.

"Первая наша тренировка с Алиханом проходила в зале "Универсал", - вспоминает первые занятия личный тренер Алихана Самат Быржыбаев. - Мы начали тренироваться, учиться правильно кувыркаться. В первый день ему было непривычно. Он не знал, что такое борьба. Первое время Алихан возмущался, ему было неудобно в этом спорте. Но со временем он начал привыкать и адаптироваться. Я мотивировал его, говорил, что, несмотря на возраст, он станет борцом, главное, не останавливаться".

Первые соревнования Инаркиев провел в мае текущего года в Нарыне. Это была своеобразная подготовка перед чемпионатом мира среди ветеранов, который должен был пройти в октябре в Болгарии. Несмотря на то что Алихан там не занял призовых мест, но, как он сам рассказывает, почувствовал силу в себе и стал более усердно заниматься.

За два месяца до соревнований в Болгарии у Алихана ломается рука. Врачи прогнозируют восстановительный период в 4 месяца.

"К счастью, всё сложилось лучше, рука зажила в срок и я отправился на соревнования, - рассказывает Алихан. - За день до вылета я заболел ангиной, из-за которой потерял в весе 5 килограммов. Я не знал, что мне делать, мне было сложно дышать, хотя дыхание в единоборствах - одна из самых важных вещей. На контрольном взвешивании за день до схваток мой вес составил 73 килограмма".

Несмотря на это, первого соперника Алихан Инаркиев выиграл со счетом 10:0. Как вспоминает борец, ко второму бою у него не было ни физических, ни моральных сил. Картину также усугублял вывихнутый в первом бою мизинец. Он решил сдаться и подошел к тренеру, чтобы сказать об этом. На что наставник ответил, что медали просто так не даются, нужно выйти и бороться.

Финальная схватка была с борцом из США, и кыргызстанец одолел его.

"Позже ко мне подошли и спросили: "Кыргызстан?", я ответил, что да. И меня пригласили на награждение, - делится борец. - Я не мог поверить: нет, это не я, это происходит не со мной. За свою победу я отдельно благодарен главному тренеру Анарбеку Усенканову, тренеру по физической подготовке Рахату и техническому тренеру Санжару".

Сейчас Алихан занимается полным восстановлением травмированной руки. После чего спортсмен будет готовиться к международному турниру в Калининграде, затем к выступлению в Грозном. Но главная цель - это очередной чемпионат мира по борьбе среди ветеранов, который пройдет через год. За это время Алихану и его тренеру Самату предстоит проделать много работы, однако спортсмены настроены оптимистично, тем более в этот раз у них гораздо больше времени на подготовку.