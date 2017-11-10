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Министры иностранных дел КР и РК обсудили проблемные вопросы в рамках ЕАЭС

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ВБ

9 ноября в Самарканде состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Казахстана Кайрата Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Собеседники обсудили актуальные аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы в рамках Евразийского Экономического Союза.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних кыргызско-казахских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов.

Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств прибыли в Самарканд для участия в Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и очередном диалоге "ЦА – Европейский Союз".

URL: http://www.vb.kg/369429
Теги:
Казахстан, Узбекистан, ЕАЭС, МИД
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Комментарии
Никитин Владимир
10.11.2017, 15:33
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Комментариев: 3

Какая тут может быть обоюдная заинтересованность. Кулибаев тут все осадил, своими магазинами, с ЦУМом вон что сделал, качают деньги из страны как только могут. Заинтересованность. Пока мы сами не устроим им байкот, это так и будет продолжаться.

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sarishkin jva
10.11.2017, 15:43
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Комментариев: 22

учитывая какой подвох устраивается со стороны соседа нельзя сказать о какой либо обоюдной заинтересованности 

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Руслан Рустамович
10.11.2017, 19:02
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Пусть Назарбаев идет лесом с этими деньгами. 

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Jamilya Idinova
10.11.2017, 19:24
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Комментариев: 5

Никитин Владимир

Какая тут может быть обоюдная заинтересованность. Кулибаев тут все осадил, своими магазинами, с ЦУМом вон что сделал, качают деньги из страны как только могут. Заинтересованность. Пока мы сами не устроим им байкот, это так и будет продолжаться.

ЦУМ, Нородные Глобусы, да куча крупных сетей, и все они принадлежат олигархам из Казахстана, помимо этого еще и 70 процентов руды вывозят из страны.

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