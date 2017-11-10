Министры иностранных дел КР и РК обсудили проблемные вопросы в рамках ЕАЭС

Какая тут может быть обоюдная заинтересованность. Кулибаев тут все осадил, своими магазинами, с ЦУМом вон что сделал, качают деньги из страны как только могут. Заинтересованность. Пока мы сами не устроим им байкот, это так и будет продолжаться.