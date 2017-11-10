Министры иностранных дел КР и РК обсудили проблемные вопросы в рамках ЕАЭС

Какая тут может быть обоюдная заинтересованность. Кулибаев тут все осадил, своими магазинами, с ЦУМом вон что сделал, качают деньги из страны как только могут. Заинтересованность. Пока мы сами не устроим им байкот, это так и будет продолжаться.
9 ноября в Самарканде состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева и Казахстана Кайрата Абдрахманова. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Собеседники обсудили актуальные аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы в рамках Евразийского Экономического Союза.
Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних кыргызско-казахских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов.
Министры договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Главы внешнеполитических ведомств прибыли в Самарканд для участия в Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и очередном диалоге "ЦА – Европейский Союз".