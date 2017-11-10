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Выбирай правильный тариф, студент!

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Воспользуйся своей привилегией, студент, – подключись к специальному тарифу "Переходи на О! СТУДЕНТ".

Только в сети О! действует эксклюзивное предложение для самых активных и общительных, молодых и современных. Подключив этот тариф, все студенты страны получают возможность бесплатно говорить со всеми абонентами сети О! и просто огромный пакет интернета на максимальной скорости размером 16 гигабайт всего за 80 сомов в неделю. Тариф полностью адаптирован для учащихся, которым, как правило, нужно больше интернета, чтобы искать нужную информацию в Сети, вести свой блог, к примеру, смотреть обучающие видео или принимать участие в вебинарах с участием зарубежных профессионалов. В конце концов, просто для развлечений и нескончаемого общения с друзьями.

Отвечаем на самые популярные вопросы о спецтарифе.

Как подключиться?

Подключиться к тарифу "Переходи на О! СТУДЕНТ" можно только в офисах продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании.

Какие документы нужны для подключения?

Для подключения обязательны 2 документа - паспорт и действующий студенческий билет или зачетная книжка.

Где действует спецтариф?

Специальный тариф "Переходи на О! СТУДЕНТ" действует во всех областях Кыргызстана в сети любого стандарта 2G, 3G или 4G.

Максат Алтынбеков: "Отличный тариф, который я всем советую!"

Семетей Азимов: "Я подключил, и вот уже вторую неделю бесплатным интернетом пользуюсь! Спасибо "Ошке"

Адинай Алымова: "Спасибо, что подумали о нас! Это же то, что нужно - большинство моих друзей пользуется О!, а теперь почти все".

Скорее переходи на О!, студент!

URL: http://www.vb.kg/369430
Теги:
#O!
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