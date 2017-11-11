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В Бишкеке полным ходом проводится очистка ирригационных сетей

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ВБ

Как сообщают в МП "Зеленстрой", водное хозяйство предприятия активно ведет работы по осенней подготовке магистрально-подающих ирригационных сетей к поливочному сезону на 2018 год.

В целях понижения уровня грунтовых вод в открытых коллекторно-дренажных сетях с помощью специальной техники рабочие продувают под напором воды мостовые переходы города. Также работы проводятся во избежание заторов в ирригационной системе, их очищают от накопившегося там мусора, ила и грязи. Всего было очищено и продуто более 200 метров.

В магистральном канале Восточное БЧК проводятся работы по механизированной и ручной очистке, также вырезке порослей. Здесь участок протяженностью в 590 метров уже прочищен.

В работе задействовано 15 рабочих и специальная техника в количестве 6 единиц: экскаватор, фронтальный погрузчик, большегрузные машины. Общий объем вывезенного мусора и грязи составляет 70 грузовых машин (более 700 кубов).

Вместе с тем сотрудники водного хозяйства МП "Зеленстрой" часто сталкиваются с проблемой незаконного подключения жилых домов и хозяйствующих объектов к закрытым коллекторно-дренажным сетям и выброса туда канализационных и бытовых отходов, что приводит к затору сетей. Работы в данном направлении будут продолжаться до первых заморозков.

Мэрия убедительно просит уважительно относиться к труду городских служб и не засорять ирригационные сети города.

URL: http://www.vb.kg/369432
Теги:
Зеленстрой, ирригация, Бишкек
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