10 мыслей о милосердии, красоте и кукушках замминистра Лунары Мамытовой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Лунара Мамытова

заместитель министра труда и социального развития, экс-депутат и экс-телеведущая

В любой профессии я в первую очередь боролась бы за справедливость. Вы знаете, я по профессии не журналист. По профессии я историк, по второму образованию юрист, но, как видите, пошла по отцовским стопам и работала диктором. Не жалею, что проработала на телевидении с 9-го класса. Я работала диктором, сейчас замминистра, до этого была депутатом парламента, но кем бы ни была, я была бы борцом за справедливость. В какой-то момент видела себя в правоохранительных органах, хотела реализовать себя там, но муж посоветовал мне, что это не женская профессия. Я туда не пошла, хотя из меня получился бы сильный юрист, прокурор или судья.

Сейчас я редко мечтаю. У меня есть цели и я стараюсь их добиваться. Мечты у меня были, когда я была студенткой. Тогда хотела очень сильно стать лауреатом Нобелевской премии, и сейчас мне кажется, что этого не добьюсь, хотя, кто знает (смеется). Сейчас я мечтаю о справедливости, потому что вижу много несправедливых вещей, и сама тоже борюсь за это. Мечтаю о благосостоянии народа.

Лидер должен быть по-настоящему талантливым. Сейчас читаю книгу Ли Куан Ю, это известный сигнапурский реформатор. Он описывает руководителей таким образом, что только талантливый человек может руководить на "отлично".

Думаю, что пороком нашего общества является алчность. Если взять проблему общества в целом, то это влияние автоматизации. Это облегчает жизнь, но так люди перестают считать, читать и думать. Они делают это на калькуляторе.

Вы знаете, моя работа (в Министерстве труда и социального развития) научила меня быть неравнодушной. Мы работаем с людьми с ограниченными возможностями, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, работаем с женщинами, бедными и малообеспеченными, престарелыми и безработными, то есть с уязвимым слоем населения. И я стала более милосерднее. То есть я такой и была раньше, но тогда, когда я пешком гуляла, могла пройти мимо, но теперь останавливаюсь, узнаю что с ними, откуда они, получают ли социальную защиту.

Можно делать все, но главное - не бросать своих детей. Я не осуждаю женщин, которые оставляют своих детей. У всех разные причины, и чтобы понять это, надо быть на их месте. Но я и не оправдываю их. Считаю, что в любых обстоятельствах можно не бросать детей, заботиться о них. Но если женщины это сделали, на то были свои причины.

Мой папа был для меня учителем. Он был идеальным для меня. Я тогда удивлялась, как он может все знать. Но я старалась не просить у него помощи, хотя слышала, как он маме говорил: почему она ко мне не обращается? Я всегда хотела быть независимой и сама все делать без помощи родителей. И я делала это. Папа радовался. Он был энциклопедией для меня – писатель, сценарист, диктор. Если бы он был жив, я, наверное, была бы немного другой. Папа мог бы мне сейчас помочь. Вот сейчас я хочу обратиться за помощью к нему.

Я считаю, как говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Были такие моменты, когда обо мне говорили: у нее кроме внешности ничего нет. Это меня огорчало: но я же знаю, что помимо внешности у меня есть голова, диплом с отличием. Это все не покупалось, это все труд, знания и опыт. Поэтому считаю, что красота это не недостаток, надо уметь пользоваться. Но если ты красива и считаешь, что этого достаточно, то ты ошибаешься.

Я стараюсь в каждом событии, пусть и плохом, получить для себя положительный урок. Может, со стороны кажется, что у меня все в порядке и все идеально, но на самом деле у меня столько всего в жизни происходит, и вообще вокруг меня. Я стараюсь это все забыть, и иногда думаю, что, может, лет в 80 напишу мемуары и все расскажу, как есть. Иногда так хочется все рассказать, но нежелательно.