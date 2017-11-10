Исаков: Успех проекта "Таза Коом" напрямую зависит от развития науки

Сапар Исаков сегодня, 10 ноября, принял участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню науки КР, прошедшем в Национальной академии наук КР.

Поздравляя ученых с профессиональным праздником, премьер-министр отметил, что в программе правительства "Жаны доорго – кырк кадам" наука рассматривается как отдельное направление, стратегической целью которого является развитие отечественной науки и выведение ее на международный уровень.

"В рамках раздела "Из калтыруучу илим" правительственной программы в ближайшие годы в стране планируется создать основу, благодаря которой кыргызская наука начнет путь к достижению уровня, достойного своей истории и былого международного признания. Будут созданы предпосылки для восстановления авторитета, престижа и статуса научных работников", - подчеркнул Сапар Исаков.

Кроме того, премьер-министр отметил, что успех национального проекта цифровой трансформации "Таза Коом" напрямую зависит от развития отечественной науки.

Глава правительства особо отметил, что исследования и разработки кыргызских ученых должны находить применение в реальных секторах экономики и социальной сфере страны.

Сапар Исаков подчеркнул особую важность практической реализации идей, в результате чего появится возможность вывода страны на новый уровень социально-экономического развития.

В заключение премьер-министр пожелал ученым страны крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на профессиональном поприще.