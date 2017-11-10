Недобросовестный сотрудник "кинул" своего руководителя на 1,3 млн сомов

19 сентября в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась женщина и попросила принять меры в отношении своего работника Улана Джакшылыкова.

По ее словам, в апреле месяце текущего года он должен был купить стройматериал для строительства ЛЭП vip-городка в Иссык-Кульской области. В одном из столичных офисов недобросовестный работник получил деньги в размере 1 млн 300 тыс. сомов, после чего скрылся.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УВД Октябрьского района был задержан Улан Джакшылыков 1985 года рождения.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 166 УК КР. Также следствием установлено, что задержанный причастен к пяти аналогичным фактам.

Так, на задержанного в 2007 году УВД Свердловским районом было заведено разыскное дело по статье 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества").

Подозреваемый находится в СИЗО.

Правоохранители просят: кто пострадал от рук мошенника, обратиться в УВД Октябрьского района или по телефонам: 0(312) 54-41-84, 0 (552) 102-474, 0(554) 102-286.