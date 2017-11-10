В Кыргызстане расформируют патрульную милицию

В Кыргызстане упраздняют Главное управление патрульной милиции (ГУПМ). Об этом сегодня на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

"Будет создано главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличен штат сотрудников. Насколько, сказать не могу, это секретная информация", - заявил глава кабинета министров.

Главе МВД поручено взять под особый контроль вопрос формирования личного состава. Принимать на работу будут через конкурсный отбор.

"Кроме того, нужно предусмотреть персональную ответственность за безопасность на вверенном участке", - отметил Сапар Исаков.

Патрульная милиция была создана в Кыргызстане в апреле 2016 года.