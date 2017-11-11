Таможня пресекла контрабандный груз в виде лекарств на сумму 2 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в районе села Кызыл-Бел Баткенской области сотрудниками оперативной таможни "Юг" было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Тойота Эстима" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца Г.Т.М.

При осмотре багажного отделения были обнаружены дорожные сумки в количестве трех штук, содержимое которых было заполнено медицинскими препаратами из 10-ти наименований иностранного происхождения (Индия) на общую сумму 1 млн 900 тыс. 500 сомов. Контрабанда была завезена из Таджикистана.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.