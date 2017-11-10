Исаков: Предлагаю создать единый центр для сдачи экзаменов на права

Необходимо разработать нормативно-правовую базу, которая исключит коррупцию при получении водительских удостоверений. Такое заявление сделал сегодня, 10 ноября, на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр КР Сапар Исаков.

"Предлагаю сделать единый центр, в котором сдавали бы экзамены для получения водительского удостоверения. В тестах должно быть 300 вариантов вопросов. Будущие водители должны суметь отвечать на любой из них, а следовательно, готовиться и учить правила придется", - добавил глава кабинета министров .

Чтобы в процесс сдачи экзаменов никто не вмешивался и не смог повлиять на результаты, премьер предлагает установить в центре камеры видеонаблюдения