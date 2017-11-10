Исаков: Предлагаю создать единый центр для сдачи экзаменов на права

Надо в школьную программу включит обучение правил дорожного движение, со сдачей экзаменов и выдачей водительского удостоверения.
Единый центр? Если даже единый центр сделать в положительную сторону, на смертности на дорогах это не повлияет. (Коррупция,она везде найдет слабое место !).
Трасса Бишкек-Ош, пассажиры на свой страх и риск садятся в такси. А кто за рулем автомашины? Насколько он опытный водитель? Состояние здоровья? Кто контролирует за техническим состоянием авто? Водитель (таксист) который только приехал с рейса не выспавшийся в интересах по больше заработать едет в очередной рейс.
Вот если, будут рейсовые пассажирские автобусу и когда со школьной скамьи будем детей учить правилам ПДД смертность на дорогах можно уменьшит.