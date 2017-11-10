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Исаков: Предлагаю создать единый центр для сдачи экзаменов на права

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Алексей Тимаев

Необходимо разработать нормативно-правовую базу, которая исключит коррупцию при получении водительских удостоверений. Такое заявление сделал сегодня, 10 ноября, на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах премьер-министр КР Сапар Исаков.

"Предлагаю сделать единый центр, в котором сдавали бы экзамены для получения водительского удостоверения. В тестах должно быть 300 вариантов вопросов. Будущие водители должны суметь отвечать на любой из них, а следовательно, готовиться и учить правила придется", - добавил глава кабинета министров .

Чтобы в процесс сдачи экзаменов никто не вмешивался и не смог повлиять на результаты, премьер предлагает установить в центре камеры видеонаблюдения

URL: http://www.vb.kg/369440
Теги:
ПДД, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
Almaz
10.11.2017, 17:51

Надо в школьную программу включит обучение правил  дорожного движение, со сдачей экзаменов и выдачей водительского удостоверения. 

Единый центр? Если даже единый центр сделать в положительную сторону, на смертности на дорогах это не повлияет. (Коррупция,она везде найдет слабое место !). 

Трасса Бишкек-Ош, пассажиры на свой страх и риск садятся в такси. А кто за рулем автомашины? Насколько он опытный водитель? Состояние здоровья? Кто контролирует за техническим состоянием авто? Водитель (таксист) который только приехал с рейса не выспавшийся в интересах по больше заработать едет в очередной рейс. 

Вот если, будут рейсовые пассажирские автобусу и когда со школьной скамьи будем детей учить правилам ПДД смертность на дорогах можно уменьшит. 

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