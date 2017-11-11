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Япония введет туристический налог в размере 9 долларов

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Япония намерена ввести туристический налог. Ежегодно он будет приносить порядка $350 млн. Так, начиная с 2019 финансового года, с каждого туриста, покидающего страну, будет взиматься налог в размере 1000 иен (около $9). Об этом сообщает портал sm-news.ru.

Отмечается, что налог будет действовать не только для иностранцев, но и японских граждан.

Планируется, что сбор войдет в цену билета на самолет или другие виды транспорта. На этот источник доходов японское правительство рассчитывает в связи с увеличением динамики турсектора, связанной проведением в Токио Олимпийских игр 2020 года.

URL: http://www.vb.kg/369441
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