Япония введет туристический налог в размере 9 долларов

Япония намерена ввести туристический налог. Ежегодно он будет приносить порядка $350 млн. Так, начиная с 2019 финансового года, с каждого туриста, покидающего страну, будет взиматься налог в размере 1000 иен (около $9). Об этом сообщает портал sm-news.ru.

Отмечается, что налог будет действовать не только для иностранцев, но и японских граждан.

Планируется, что сбор войдет в цену билета на самолет или другие виды транспорта. На этот источник доходов японское правительство рассчитывает в связи с увеличением динамики турсектора, связанной проведением в Токио Олимпийских игр 2020 года.