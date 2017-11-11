Netflix снимет сериал о династии российских царей Романовых

Стриминговый сервис Netflix выкупил права у продюсерской компании Nutopua на съемки крупнобюджетного документального сериала о падении династии Романовых "Последние цари". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание The Deadline.

В сериале будет шесть эпизодов. Премьера запланирована на 2018 год. Точная дата выхода сериала пока не сообщается. По информации The Deadline, создатели планируют объединить в сериале документальную хронику и реконструкцию событий.

Сериал о Романовых не первый проект Netflix, посвященный монархам. В прошлом году компания представила первый сезон сериала "Корона". В нем рассказывалось о восшествии на престол ныне царствующей королевы Елизаветы II.