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Netflix снимет сериал о династии российских царей Романовых

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Стриминговый сервис Netflix выкупил права у продюсерской компании Nutopua на съемки крупнобюджетного документального сериала о падении династии Романовых "Последние цари". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание The Deadline.

В сериале будет шесть эпизодов. Премьера запланирована на 2018 год. Точная дата выхода сериала пока не сообщается. По информации The Deadline, создатели планируют объединить в сериале документальную хронику и реконструкцию событий.

Сериал о Романовых не первый проект Netflix, посвященный монархам. В прошлом году компания представила первый сезон сериала "Корона". В нем рассказывалось о восшествии на престол ныне царствующей королевы Елизаветы II.

URL: http://www.vb.kg/369442
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