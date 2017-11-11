Кайрат Осмоналиев: Дело против Бабанова - сугубо юридический вопрос

"Не нужно гипертрофировать сугубо юридический вопрос в политический", - заявил юрист Кайрат Осмоналиев, комментируя заявление партии "Республика-Ата Журт" о том, что "возбуждение уголовного дела против депутата Омурбека Бабанова негативно влияет на реализацию принципов плюрализма". Осмоналиев категорически не согласен с заявлением РАЖ.

"Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Другое дело насколько это обосновано. Получается, что уголовное дело в отношении отдельно взятого политика есть покушение на плюрализм вообще? Я так не думаю. Возбуждение уголовного дела это только предварительная версия. И если не будет достаточной доказательной базы, то есть оправдательный приговор. Такое понятие, как презумпция невиновности никто не отменял", - сказал он.

Осмоналиев полагает, что дело в отношении Бабанова возбуждено на основании экспертиз.

"Эксперты, которые проводили экспертизу, дают подписку об уголовной ответственности за неправильное заключение. Поэтому все сводить на то, что это негативно повлияет на плюрализм не стоит. Это немного преувеличение", - добавил юрист.

Он считает, что сейчас не нужно драматизировать и гипертрофировать сугубо юридический вопрос в политический.

"У нас, что отдельные политики неприкосновенны и имеют право говорить все, что хотят? Законы запрещают такого рода выступления. И при этом дело только возбудили. Следствия толком нет", - добавил Осмоналиев.

Юрист сообщил, что в последнее время в Кыргызстане политики стали делать безответственные заявления, которые носили деструктивный характер. И при этом по его словам, не все были привлечены к ответственности.

"И когда начали давать правовую оценку, начали говорить что это политика. Праздник непослушанию закончен. Это послужит уроком для тех, кто не следит за речью", - заключил Кайрат Осмоналиев.