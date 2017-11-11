Критическая точка. Правительство решает, как изменить ситуацию на дорогах

10 ноября Сапар Исаков провел внеочередное заседание правительства о мерах по обеспечению дорожной безопасности в республике.

Премьер-министр сообщил, что он подписал два постановления, согласно которым упразднено Главное управление патрульной милиции и образовывается Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

"В связи с нехваткой сотрудников принято решение об увеличении штатной численностинового структурного подразделения. При этом набор сотрудников в управление будет производиться прозрачно и на конкурсной основе. Учитывая всю сложность ситуации на дорогах, необходимо сформировать состав нового главного управления из профессионалов, которые не замешаны в скандалах и коррупции", - резюмировал он.

Исаков отметил, что причиной для проведения внеочередного заседания правительства является критическая ситуация, сложившаяся на автодорогах страны.

"С 1 по 9 ноября 210 года по всей республике зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 42 гражданина, 321 человек получили травмы различной степени тяжести. Аварии, в которых погибло 5 и 10 человек, вызвали особый общественный резонанс. Вместе с этим всего за 10 месяцев 2017 года по республике зарегистрировано 5197 дорожно-транспортном происшествий, в которых погибло 695 и получили травмы 7839 наших граждан. Учитывая масштабы происходящего, необходимо срочно разобраться в том, что происходит на наших дорогах, и в чем причина такого количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают наши соотечественники", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что постановлением правительства от 30 августа 2017 года № 546 был утвержден План мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в КР.

"Необходимо в недельный срок провести тщательный анализ хода исполнения данного Плана мероприятий, состоящего из 103 пунктов. В случае необоснованного неисполнения пунктов Плана мероприятий к руководителям и ответственным сотрудникам министерств и административных ведомств будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул глава правительства.

Сапар Исаков поручил министру внутренних дел Улану Исраилову в кратчайшие сроки:

сформировать качественный и профессиональный начальствующий состав вновь образованного подразделения милиции; через конкурсный отбор принять на службу не скомпрометировавших себя сотрудников милиции; установить вертикальное подчинение всех сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения; прописать в их функциональных обязанностях персональную ответственность за состояние безопасности дорожного движения на вверенном участке.

По итогам заседания премьер-министром поручено:

1. Аппарату правительства КР в недельный срок внести руководству правительства КР предложения по дисциплинарной ответственности руководителей государственных органов, своевременно не исполнивших План мероприятий по реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности.

2. Министерству внутренних дел в оперативном порядке:

- внести в аппарат правительства КР проект Закона КР "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты КР", предусматривающий ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения;

- завершить работу по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность;

Совместно с Министерством транспорта и дорог КР:

- завершить работу по установке вызывных пешеходных светофорных объектов, линий дорожных разметок для пешеходов и транспортных средств (зебры), дорожных знаков;

3. Министерству транспорта и дорог КР:

- взять на особый контроль установку на автомобильных дорогах разделительных барьеров (парапетов) и усилить работу по улучшению дорожной инфраструктуры.

4. Министерству здравоохранения КР совместно с министерством чрезвычайных ситуаций КР в целях оперативного оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в кратчайшие сроки разработать и принять соответствующие нормативные правовые и внутриведомственные акты.

5. Министерству образования и науки КР провести тщательный анализ по вопросу выдачи лицензии автошколам и в трехнедельный срок внести предложения в аппарат правительства КР.

6. Государственной регистрационной службе при ПКР ускорить процедуру согласования проекта решения правительства КР по созданию Единого центра тестирования при получении гражданами водительского удостоверения.

7. Отделу строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства КР внести соответствующие изменения и дополнения в состав и в положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ПКР в части определения председателем данной комиссии вице-премьер-министра Зилалиева Д.Т. и уполномочить данную комиссию в дальнейшей координации по исполнению Плана мероприятий по реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности.