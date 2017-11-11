Милиционеры задержали недобросовестного сотрудника СТО

Сотрудники милиции задержали недобросовестного сотрудника СТО, который взяв деньги, отказывался выполнять работу. Об этом сообщает ГУВД.

С заявлением в милицию обратился житель Бишкека с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени Жакыл. Потерпевший обратился в одну из столичных станций технического обслуживания с целью установить газовое оборудование на автомобиль. За оказания услуг мужчина внес предоплату 400 долларов. Однако, по сей день все необходимые работы проделаны не были. Мужчина под различными предлогами отказывался делать работу.

После заявления в милицию, принятыми мерами сотрудников внутренних дел удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22 летний уроженец Чуйской области. Задержанного доставили в следственный отдел, в настоящий момент проводится расследование.