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В результате пожара пострадал двух этажный дом и швейный цех

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Глеб Куренев

В результате пожара на улице Ильменской сгорел двух этажный дом и швейный цех. Об этом "ВБ" сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сигнал о пожаре поступило в 23.29 10 ноября. На место выдвинулись 4 пожарный расчета, штаб пожаротушения и 1 водовоз. Борцы с огнем смогли потушить пожар в течение двух часов. В 01.25 пламя было локализовано.

В результате чрезвычайного происшествия сгорело 180 квадратных метров железной кровли по деревянной обрешетке жилого дома. Кроме того, на втором этаже дома базировался швейный цех, в котором сгорело 36 швейных машин и различные расходные материалы. Жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент уточняются причины возгарания.

URL: http://www.vb.kg/369450
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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