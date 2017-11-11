В результате пожара пострадал двух этажный дом и швейный цех

В результате пожара на улице Ильменской сгорел двух этажный дом и швейный цех. Об этом "ВБ" сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сигнал о пожаре поступило в 23.29 10 ноября. На место выдвинулись 4 пожарный расчета, штаб пожаротушения и 1 водовоз. Борцы с огнем смогли потушить пожар в течение двух часов. В 01.25 пламя было локализовано.

В результате чрезвычайного происшествия сгорело 180 квадратных метров железной кровли по деревянной обрешетке жилого дома. Кроме того, на втором этаже дома базировался швейный цех, в котором сгорело 36 швейных машин и различные расходные материалы. Жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент уточняются причины возгарания.