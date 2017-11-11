Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы

Американка Лили Росс впервые встретилась с Энди Сэнднессом из Вайоминга, которому пересадили лицо ее мужа, покончившего жизнь самоубийством. Об этом пишет Associated Press.

Росс прикоснулась к незнакомцу, расчувствовалась и заплакала, но быстро пришла в себя, убедившись, что внешность Сэнднесса все-таки отличается от облика ее покойного супруга глазами, формой лба и физиономии. Она отметила, что Сэнднесс, лицо которого было изуродовано после попытки суицида, после операции показался ей человеком, чья жизнь изменилась в лучшую сторону. "Это заставило меня гордиться", - призналась женщина.

Мужчина также познакомился с годовалым сыном Лили, который с любопытством смотрел на него и в итоге попросился к нему на руки. По словам Сэнднесса и Росс, теперь они чувствуют себя как семья и намерены более тесно общаться.