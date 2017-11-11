В столице проводятся рейдовые мероприятия по налогам

Городские власти совместно с фискалами проводят комплексные рейдовые мероприятия по налогам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Так, по ленинскому району проводятся хронометраж на рынках и мини-рынках по выявлению и налогообложению субъектов по налогам на основе патента и имущества 3 группы, мероприятия по полноте и своевременности уплаты налога на движимое имущество, а также добровольного патента на перевозку пассажиров и грузов владельцами АМТС.

Со стороны фискалов усилены работы по взысканию налоговой задолженности (недоимка) хозяйствующих субъектов в бюджет, а также по выявлению и постановки на учет квартиросдатчиков и предпринимателей предоставляющих гостиничные услуги.

Рейдовые мероприятия проводятся в рамках утвержденного плана действий муниципальной администрации на IV квартал по обеспечению поступлений в местный бюджет 2017 года.