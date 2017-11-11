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ВТО рассмотрела вопрос КР относительно мер ограничения торговли на границе

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ВБ

В штаб-квартире ВТО рассмотрели вопрос Кыргызской Республики относительно мер ограничения торговли, применяемых Казахстаном на границе КР-РК. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

10 ноября кыргызская делегация во главе с заместителем министра экономики Алмазом Сазбаковым приняла участие в заседании Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации в г. Женеве, Швейцария, в состав которого входят 164 государства.

Ранее, после направления 17 октября 2017 г. кыргызской стороной соответствующего официального уведомления в Секретариат ВТО относительно складывающейся ситуации на кыргызско-казахстанской границе и в соответствии с последующей просьбой Кыргызстана данный вопрос был включен в повестку дня заседания Совета по торговле товарами ВТО отдельным пунктом.

Делегация Кыргызстана проинформировала участников заседания о складывающейся ситуации на пунктах пропуска государственной границы между КР и РК и обратила внимание на создаваемые казахстанской стороной искусственные барьеры грузоперевозчикам, следующим из Кыргызстана и в Кыргызстан транзитом через территорию Казахстана. Делегация указала на нарушение сопредельного государства основополагающих принципов ВТО, в частности, режима наибольшего благоприятствования, положения об обеспечении транспарентности, а также принципов свободы транзита и недискриминации. В доказательство своих веских аргументов кыргызская сторона привела конкретные цифры, отражающие время простоя грузовых автомашин на границе, длину очередей из транспортных средств, а также экономические потери, которые достигли, согласно заявлению Международного Валютного Фонда, уже более 200 млн. долларов США, что вызовет снижение роста экономики Кыргызстана на 0.3%. Особо было отмечено то, что подобные действия соседнего государства целенаправленно осуществляются только в отношении грузов, следующих из Кыргызстана и в Кыргызстан.

В свою очередь, делегация Республики Казахстан практически повторила позицию, неоднократно ранее озвученную в ходе заседаний региональных организаций, сделав упор на том, что ужесточение проверок связано с необходимостью борьбы с контрабандой, контрафактными товарами, санитарными и фитосанитарными требованиями.

Делегация Кыргызской Республики, в свою очередь, ответила на каждый приведенный казахстанской стороной аргумент путем детального описания казахстанской стороной нарушений конкретных правил Всемирной Торговой Организации и призвала государства-члены ВТО дать объективную оценку сложившейся ситуации, а Казахстан неукоснительно выполнять свои обязательства в рамках ВТО.

Делегации Республики Корея, Японии и Молдовы в своих выступлениях призвали к скорейшему урегулированию ситуации на границе путем проведения двусторонних консультаций.

URL: http://www.vb.kg/369455
Теги:
торговля, граница, Казахстан, Кыргызстан, ВТО
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Комментарии
Дениза Токоева
11.11.2017, 15:20
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Комментариев: 204

И что ответило ВТО? Назарбаеву все равно на ЕАЭС и ВТО! Он самодур.

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Жалоба модератору
Jen Jelaous
11.11.2017, 15:26
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 56

Казахстан только недавно вступил в ВТО и по протекции Кыргызстана.  Назарбаев опускает имидж своей страны на мировой арене. 

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