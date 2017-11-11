Совет ЕЭК обсудил порядка 20 вопросов, охватывающих широкий спектр ЕАЭС

Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло 10 ноября в Москве (РФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе заседания члены Совета ЕЭК обсудили порядка 20 вопросов, охватывающих широкий спектр интеграционного взаимодействия государств-членов евразийского интеграционного объединения.

Так, принято решение предоставить на восемь лет полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов для временно ввозимых до 1 января 2020 года турбореактивных среднемагистральных гражданских пассажирских самолетов.

Кроме этого, члены Совета ЕЭК подписали Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе и утвердили Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.

На Совете ЕЭК также утверждены единые Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора), приняты требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий. Кроме того, члены Совета ЕЭК одобрили разработку поправок к техническому регламенту Союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".