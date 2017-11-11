Погода
$ 69.70 - 69.89
€ 81.21 - 81.69

Совет ЕЭК обсудил порядка 20 вопросов, охватывающих широкий спектр ЕАЭС

146  2
ВБ

Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло 10 ноября в Москве (РФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе заседания члены Совета ЕЭК обсудили порядка 20 вопросов, охватывающих широкий спектр интеграционного взаимодействия государств-членов евразийского интеграционного объединения.

Так, принято решение предоставить на восемь лет полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов для временно ввозимых до 1 января 2020 года турбореактивных среднемагистральных гражданских пассажирских самолетов.

Кроме этого, члены Совета ЕЭК подписали Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе и утвердили Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.

На Совете ЕЭК также утверждены единые Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора), приняты требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий. Кроме того, члены Совета ЕЭК одобрили разработку поправок к техническому регламенту Союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

URL: http://www.vb.kg/369456
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Медер Айбекович
11.11.2017, 15:24
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 111
Комментариев: 203

Решите лучше, что делать с Олигаршонком и его хозяином Ханом.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
айка айка
11.11.2017, 15:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 5

Медер Айбекович

Решите лучше, что делать с Олигаршонком и его хозяином Ханом.

Назарбаев разрушает ЕАЭС. Если бы у него была возможность перекрыть нам воздух, он бы легкостью закрутил  краник.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  